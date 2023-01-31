Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

MERSİN (AA) - Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Aslan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" adlı karesine oy veren Aslan, çevre-yaşamda Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.
İl Emniyet Müdürü Aslan, AA çalışanlarına başarılar diledi.