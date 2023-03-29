Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünden iftar

MERSİN (AA) - Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünce, iftar programı düzenlendi.
Orman İşletme Müdürlüğü yemekhanesinde gerçekleştirilen programa, Aydıncık Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını beraberinde getirdiğini söyledi.
Müslüman aleminin ramazan ayını tebrik eden Yalçın, iftar programına katılanlara teşekkür etti.