Mersin'de yangın çıkan evde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Bağlar Mahallesi 402 Sokak'taki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, ikamette mahsur kalan Sultan D'yi (83) sedye yardımıyla dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen yaşlı kadın, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

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