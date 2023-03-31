Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

Adreste, 210 gram sentetik uyuşturucu, 430 gram skunk ve 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.​​​​​​​

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