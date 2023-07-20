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        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü Silifke'de törenle kutlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 18:14
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü Silifke'de törenle kutlandı

        MERSİN (AA) - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü dolayısıyla Mersin’in Silifke ilçesinde tören düzenlendi.

        Kıbrıs Şehitliği Silifke Hatıra Ormanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        KKTC Mersin Başkonsolusu Zalihe Mendeli, buradaki konuşmasında, büyük mücadele ve zorluklarla inşa edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, korkusuzca, özgürce yaşıyorlarsa bunu hiç tereddüt etmeden canlarını ortaya koyan aziz şehitlere ve kahraman gazilere borçlu olduklarını söyledi.

        Ecdatlarının her türlü soykırıma karşı direndiğini belirten Mendeli, şunları kaydetti:

        "Barış ve özgürlük bayramımız kutlu olsun. Kıbrıs Barış Harekatı, kendi yurdunda sonsuza dek var ve hür olma mücadelesini kazanan Kıbrıs Türkünün ana vatan Türkiye ile omuz omuza her türlü zorluğa göğüs gerebileceğimizin en asil ispatıdır. Türk ordusunun 'artık yeter' diyerek şahlandırıp, son noktayı koymasının simgesidir."

        Konuşmanın ardından, Mendeli, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası el konulan ve Silifke Kıbrıs Şehitliği'nde sergilenen askeri araçları inceledi.

        Şehitler için duaların edildiği programda, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

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