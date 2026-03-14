Mersin'de TÜGVA iftar programı düzenledi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tarsus Temsilciliğince "Aile İftarı" programı düzenlendi. Tarsus ilçesindeki Kubat Paşa Medresesi önünde gerçekleştirilen program ilahi dinletisiyle başladı. İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın yaptığı duanın ardından oruçlar açıldı. Semazen gösterisiyle sona eren programa, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

