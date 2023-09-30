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        Mersin'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı

        Mersin'de, ehliyet sınavında vücutlarına gizledikleri kulaklık ve gizli kamerayla kopya çektikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 20:14 Güncelleme: 30.09.2023 - 20:14
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        Mersin'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de, ehliyet sınavında vücutlarına gizledikleri kulaklık ve gizli kamerayla kopya çektikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ehliyet sınavlarında kopya düzenekleri olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, E-Sınav Merkezinde bir ehliyet sınavı çıkışında üzerlerindeki kulaklık, gizli kamera ve çeşitli aparatları çıkaran şüpheli M.S, H.E. ve N.M'yi gözaltına aldı.

        Çalışma kapsamında, sınava yine aynı yöntemle girmeye çalışan Ç.S. de yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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