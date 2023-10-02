Mersin'de 4 yıl önceki cinayetle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı Mersin'de bir kişinin 4 yıl önce öldürülüp ormanlık alana gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Mersin'de bir kişinin 4 yıl önce öldürülüp ormanlık alana gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince, 2019'da kaybolan Orhan Osman G'nin (39) öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından 28 Eylül'de gözaltına alınan kız kardeşi L.G, kuzeni S.D. ile yakınları A.G. ve H.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan L.G. ve S.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.G. ve H.D. ise serbest bırakıldı.

Kentteki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kurulan özel ekibin çalışmasında, 4 yıldır kayıp olarak aranan Orhan Osman G'nin, kuzeni S.D. tarafından av tüfeğiyle öldürülüp Akdeniz ilçesindeki ormanlık alana gömüldüğü tespit edilmişti. Zanlılar S.D, cinayeti azmettirdiği öne sürülen L.G. ile aile yakınları A.G. H.D. ve M.A. gözaltına alınmış, M.A. ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.