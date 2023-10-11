Mersin'de arının soktuğu çiftçi hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde arının soktuğu çiftçi yaşamını yitirdi.
Giriş: 11.10.2023 - 21:13 Güncelleme: 11.10.2023 - 22:30
Mersin'in Erdemli ilçesinde arının soktuğu çiftçi yaşamını yitirdi.
Hacıhalilarpaç Mahallesi'nde Muharrem Yetim, zeytin bahçesinde bulunduğu sırada arı sokması sonucu rahatsızlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yetim kurtarılamadı.