Bakan Uraloğlu, PTT AŞ Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki e-ticaret alanındaki faaliyetlerin dünya geneliyle paralel seyrettiğini belirterek, "Ülkemizin sahip olduğu stratejik konumuyla küresel ve bölgesel bir e-ticaret merkezi olmaması için hiçbir neden yok." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki e-ticaret alanındaki faaliyetlerin dünya geneliyle paralel seyrettiğini belirterek, "Ülkemizin sahip olduğu stratejik konumuyla küresel ve bölgesel bir e-ticaret merkezi olmaması için hiçbir neden yok." dedi.

Bakan Uraloğlu, Mersin'deki bir otelde düzenlenen PTT AŞ Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı'nda, 23 Ekim 1840’da hizmete başlayan PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Her daim hizmet kalitesini artıran PTT'nin ülkenin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, kurumun, Türkiye'nin dört bir köşesine hizmet götürdüğünü anlattı.

Teknolojideki gelişmelerle birçok ürünün yerini dijital hizmetlere bıraktığını vurgulayan Uraloğlu, "Mobil bankacılık sayesinde şubesiz bankacılığın moda olduğu günümüzde yaklaşık 4 bin şubesiyle ülkemizin en yaygın hizmet ağına sahip PTT’nin, hizmet yelpazesini çeşitlendirmesi bugün gereklilikten çok zorunluluk haline gelmiştir." diye konuştu.

Uraloğlu, şube ağının yaygınlığı kadar vatandaşa sunulan hizmetin içeriğinin de önemli olduğunu belirtti.

- "e-ticaret kargo teslimatı, PTT için önemli fırsat"

Uraloğlu, e-ticaretteki gelişmelere değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle pandemiyle üstel biçimde büyüyen e-ticaret hacmi, kargo lojistik sektörünü de etkilemiştir. Hızla azalan posta gönderi sayısı sebebiyle uçtan uca e-ticaret kargo teslimatı, PTT için önemli fırsat olarak görünmektedir. PTT’nin geleceği artık e-ticaret kargo taşımacılığındaki varlığına bağlıdır. Bunun için de e-ticaret müşteri talep ve beklentilerini, davranışlarını bilen ve onlara beklentilerinin üzerinde hizmet sunan operasyonel kabiliyeti yüksek, rekabetçi bir yapıya sahip olmak gerekmektedir."

Uraloğlu, e-ticaret kargo sektöründe kalıcı olmak için iyi fiyatlandırma ile hızlı ve kaliteli hizmet sunumunun önem taşıdığını söyledi.

PTT’nin dünyadaki çevresel trendleri yakından takip ettiğini ve şu anda 700'ün üzerinde elektrikli araç kullanarak daha ekonomik, hızlı hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, ancak bu sayıyla yetinilmemesi ve daha da arttırılması gerektiğini dile getirdi.

Dünya genelinde küresel e-ticaret hacminin bu yıl 6,5 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğünü aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde e-ticaret alanındaki faaliyetler de dünya geneliyle paralel seyrediyor. Üstelik, ülkemizin sahip olduğu stratejik konumuyla küresel ve bölgesel bir e-ticaret merkezi olmaması için hiçbir neden yok. Ülkemizin stratejik konumu, dış politikadaki tutarlı hamleler, e-ticaret altyapısındaki gelişmeler, ekosisteme yönelik hayata geçirdiğimiz regülasyonlar, lojistik sektöründeki iyileştirmeler gibi faktörler, Türkiye'yi e-ticaret için cazip hale getiriyor ve e-ticaret merkezine dönüşmesini daha da hızlandırıyor."

- "PttAVM'yi e-ticaret pazarında daha da üst sıralara çıkarmalıyız"

Bu noktada PttAVM'nin çalışmalarına değinen Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"45 binin üstünde tedarikçisi, 56 milyondan fazla ürünü, 16 milyonu aşkın kayıtlı üyesi ve aylık 3 milyon üstünde işlem adedi ile Türkiye'nin en güvenilir ve en büyük e-ticaret platformlarından birisidir. Ayrıca yurt dışında da 3 milyondan fazla Türk ürününü İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Çin’den Güney Kore'ye yaklaşık 100 ülkeye ihraç etmektedir. Ama bu sayılarla yetinmeyip PttAVM'yi e-ticaret pazarında daha da üst sıralara çıkarmalı ve hizmet kalitesini yükseltmeliyiz."

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten'in de konuşma yaptığı toplantıya, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, çeşitli kentlerde görevli PTT yönetici ve çalışanları katıldı.