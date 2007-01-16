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        15. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nu Kenyalı atletler kazandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda, Kenyalı sporculardan Benard Cheruiyot Sang erkeklerde, Ivyne Jeruto Lagat da kadınlarda birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 13:46 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:46
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        15. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nu Kenyalı atletler kazandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda, Kenyalı sporculardan Benard Cheruiyot Sang erkeklerde, Ivyne Jeruto Lagat da kadınlarda birinci oldu.

        Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 21 kilometrelik yarı maraton, 463 sporcunun katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

        Aynı yerde sona eren yarışmanın erkekler klasmanında Kenyalı sporcu Benard Cheruiyot Sang 1.05.10'luk derecesiyle birinci oldu.

        Bitiş çizgisinden geçtikten sonra rahatsızlanan ikinci sıradaki Kenyalı Frankline Keitany'e sağlık ekipleri müdahale etti.

        Kadınlarda da Kenyalı sporcu Ivyne Jeruto Lagat 1.12.29'luk süresiyle ilk sırayı elde etti.

        Organizasyon kapsamında düzenlenen 3 kilometrelik halk koşusuna Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

        Seçer, yarışmanın ardından düzenlenen törende sporculara ödüllerini verdi.

        21 kilometrelik yarı maratonda dereceye giren sporcular şunlar:

        - Erkekler

        1. Benard Cheruiyot Sang (Kenya) - 1.05.10

        2. Frankline Keitanying (Kenya) - 1.05.16

        3. Laban Kipkemboi (Kenya) - 1.05.21

        - Kadınlar

        1. Ivyne Jeruto Lagat​​​​​​​ (Kenya) - 1.12.29

        2. Derya Kunur (Türkiye) 1.16.07

        3. Sümeyye Erol (Türkiye) - 1.16.54

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