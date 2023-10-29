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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:52 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:52
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Almina Kocabaş, Ramazan Sezer Baran

        İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat, Bogicevic 15, Cave 32, Robinson 6, Aysude Yıldıztekin, Büşra Akgün 13, Işılay Eğin 3, Yağmur Bul, Merve Uygül 8

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Allen 7, Büşra Akbaş 12, Harrigan 17, Abdelkader 24, Vanloo 11, Yağmur Kübra Taşar 2, Berna Şahin, Sude Yılmaz 10, Arifecan Vardar 2, Gizem Yavuz Yar 2, Meltem Yıldızhan 13

        1. Periyot: 8-25

        Devre: 34-46

        3. Periyot: 58-74

        MERSİN

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