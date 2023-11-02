Mersin'de tabancayla vurulan genç hastanede hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde tabancayla vurulan 19 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tabancayla vurulan 19 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fahrettinpaşa Mahallesi'nde 29 Ekim'de Rojat Aslan, tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, Aslan'ın kafasından ağır yaralandığını belirledi.
Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan, müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.