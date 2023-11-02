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        Mersin'de tekstil atölyesinin çatısından düşen işçi öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tekstil atölyesinin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:47
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        Mersin'de tekstil atölyesinin çatısından düşen işçi öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde tekstil atölyesinin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Esenler Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinin çatısında onarım işi yapan Niyazi Canlı (28), dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bu arada, işçinin düşme anı atölyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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