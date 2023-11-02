Mersin'de tekstil atölyesinin çatısından düşen işçi öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde tekstil atölyesinin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tekstil atölyesinin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Esenler Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinin çatısında onarım işi yapan Niyazi Canlı (28), dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bu arada, işçinin düşme anı atölyenin güvenlik kamerasına yansıdı.