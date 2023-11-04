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        Mersin'de Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali düzenlenecek

        Mersin'de, Akdeniz Belediyesince organize edilen Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali 11 Kasım'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:05
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        Mersin'de Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali düzenlenecek
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        Mersin'de, Akdeniz Belediyesince organize edilen Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali 11 Kasım'da başlayacak.

        Belediyenin açıklamasına göre, Mersin Millet Bahçesi'nin sahil etabında ilk kez gerçekleştirilecek festival 2 gün sürecek. Su, plaj ve kara sporlarının yapılacağı festivalde, konser ile çeşitli etkinlikler de yer alacak.

        Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, festival alanındaki hazırlıkları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Gültak, organizasyonda 13 branşta yarışmaların olacağını belirterek, "Festivalimize yurt içi ve dışından 500 sporcu katılacak. Mersin ve Akdeniz'in marka değerinin yükselmesini sağlayacak uluslararası festivali ilk kez gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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