Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan Filistinli ailelere destek ziyareti

Mersin'de, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede yaşayan Filistinli ailelerle bir araya geldi.

Gültak, Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde oturan Filistinli aileleri ziyaret etti.

İsrail'in, Gazze'deki saldırılarında yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Gültak, talepleri dinledi.

Mustafa Gültak, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin davasına sahip çıktığını söyledi.

Gazze'de insanlık dramının yaşandığını dile getiren Gültak, "Kuvözdeki çocukların, yaşlıların, kadınların öldürüldüğü, hastanelerin ve ibadethanelerin bombalandığı yerde savaş kurallarından bahsetmek mümkün değil. Bir an önce barışın sağlanmasını istiyoruz." dedi.

- "Abim, yeğenlerim ve teyzem Gazze'de yaşıyor"

Filistinli Mazen Shehabi ise İsrail'in saldırıları nedeniyle akrabalarının güvende olmadığını vurgulayarak, "Elimizden hiçbir şey gelmiyor, yardım edemiyoruz. Dünyaya yapılan çağrıya rağmen birçok devlet yardımda bulunmazken, Türkiye Cumhuriyeti yardım ediyor. Minnettarız." diye konuştu.

İssam Am Abuhajjaj da savaşın sona ermesini ve ülkesine dönmek istediğini anlattı.

Endişeli olduklarını belirten Abuhajjaj, "Abim, yeğenlerim ve teyzem Gazze'de yaşıyor. İnternete erişebildiklerinde konuşabiliyoruz. Orada yaşananları anlatıyorlar. Gece yatmıyorlar, gündüz de temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Savaş uçakları her yeri bombalıyor. Allah yardımcıları olsun." ifadesini kullandı.