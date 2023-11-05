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        Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan Filistinli ailelere destek ziyareti

        Mersin'de, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede yaşayan Filistinli ailelerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:42 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:20
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        Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan Filistinli ailelere destek ziyareti
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        Mersin'de, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede yaşayan Filistinli ailelerle bir araya geldi.

        Gültak, Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde oturan Filistinli aileleri ziyaret etti.

        İsrail'in, Gazze'deki saldırılarında yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Gültak, talepleri dinledi.

        Mustafa Gültak, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin davasına sahip çıktığını söyledi.

        Gazze'de insanlık dramının yaşandığını dile getiren Gültak, "Kuvözdeki çocukların, yaşlıların, kadınların öldürüldüğü, hastanelerin ve ibadethanelerin bombalandığı yerde savaş kurallarından bahsetmek mümkün değil. Bir an önce barışın sağlanmasını istiyoruz." dedi.

        - "Abim, yeğenlerim ve teyzem Gazze'de yaşıyor"

        Filistinli Mazen Shehabi ise İsrail'in saldırıları nedeniyle akrabalarının güvende olmadığını vurgulayarak, "Elimizden hiçbir şey gelmiyor, yardım edemiyoruz. Dünyaya yapılan çağrıya rağmen birçok devlet yardımda bulunmazken, Türkiye Cumhuriyeti yardım ediyor. Minnettarız." diye konuştu.

        İssam Am Abuhajjaj da savaşın sona ermesini ve ülkesine dönmek istediğini anlattı.

        Endişeli olduklarını belirten Abuhajjaj, "Abim, yeğenlerim ve teyzem Gazze'de yaşıyor. İnternete erişebildiklerinde konuşabiliyoruz. Orada yaşananları anlatıyorlar. Gece yatmıyorlar, gündüz de temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Savaş uçakları her yeri bombalıyor. Allah yardımcıları olsun." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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