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        Mersin'de iş yerine giren minibüsteki 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde minibüsün iş yerine girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:17 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:47
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        Mersin'de iş yerine giren minibüsteki 2 kişi yaralandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde minibüsün iş yerine girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.Y'nin kullandığı 33 S 6255 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, D-400 kara yolunda Ş.Ç. idaresindeki 33 C 6040 plakalı minibüse çarptı.

        Kontrolden çıkan 33 C 6040 plakalı minibüsün, yol kenarındaki iş yerine girmesi nedeniyle araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İşletmede hasara neden olan kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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