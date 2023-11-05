Mersin'de iş yerine giren minibüsteki 2 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde minibüsün iş yerine girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

S.Y'nin kullandığı 33 S 6255 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, D-400 kara yolunda Ş.Ç. idaresindeki 33 C 6040 plakalı minibüse çarptı.

Kontrolden çıkan 33 C 6040 plakalı minibüsün, yol kenarındaki iş yerine girmesi nedeniyle araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşletmede hasara neden olan kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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