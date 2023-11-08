Mersin'de sahipsiz köpekten kaçan sepetli motosikletin devrilmesi kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahipsiz köpekten kaçarken sepetli motosikletin devrilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alata Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklete, seyir halindeyken sahipsiz köpek saldırdı.

Köpekten kaçmaya çalışan sürücü, devrilen motosikletin altında kaldı.

Hafif yaralanan sürücüye çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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