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        Mersin'de sahipsiz köpekten kaçan sepetli motosikletin devrilmesi kamerada

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahipsiz köpekten kaçarken sepetli motosikletin devrilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:28
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        Mersin'de sahipsiz köpekten kaçan sepetli motosikletin devrilmesi kamerada
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahipsiz köpekten kaçarken sepetli motosikletin devrilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Alata Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklete, seyir halindeyken sahipsiz köpek saldırdı.

        Köpekten kaçmaya çalışan sürücü, devrilen motosikletin altında kaldı.

        Hafif yaralanan sürücüye çevredeki vatandaşlar yardım etti.

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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