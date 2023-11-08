Mersin'de kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahallesi'ndeki kullanılmayan 3 Ocak İlkokulu'nun ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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