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        Mersin'de kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:41
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        Mersin'de kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü.

        Yeni Mahallesi'ndeki kullanılmayan 3 Ocak İlkokulu'nun ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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