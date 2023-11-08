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        Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:04 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:32
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        Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre Hatayspor, Erdemli Belediyesi Çim Saha Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda futbolcular, dar alanda pas ve taktik çalıştı.

        Basına kapalı antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

        Hatayspor, 11 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak.

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