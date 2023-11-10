Mersin'de tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

S.Ö. idaresindeki 33 NJJ 53 plakalı kamyon, Tekke Mahallesi'nde, seyir halindeki A.T'nin kullandığı 33 AJZ 516 plakalı tıra çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan kamyon sürücüsü, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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