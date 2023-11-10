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        Mersin'de tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 21:05 Güncelleme: 10.11.2023 - 21:12
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        Mersin'de tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        S.Ö. idaresindeki 33 NJJ 53 plakalı kamyon, Tekke Mahallesi'nde, seyir halindeki A.T'nin kullandığı 33 AJZ 516 plakalı tıra çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralanan kamyon sürücüsü, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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