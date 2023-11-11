Stat:Mersin

Hakemler:Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kamil Çetin

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Rivas ve Dadashov

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Goller: Dk. 14 Rivas (Hatayspor), Dk. 28 Zaha (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 35 Sanchez (Galatasaray)

MERSİN

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