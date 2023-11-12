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        Mersin'de damdaki adaklık keçi seyir halindeki otomobilin üzerine düştü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müstakil evin damındaki adaklık keçinin seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:11
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        Mersin'de damdaki adaklık keçi seyir halindeki otomobilin üzerine düştü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müstakil evin damındaki adaklık keçinin seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Şevketsümer Mahallesi'nde telefon satışı yapılan dükkana giden Murat Can Pater, 51 ACB 659 plakalı otomobilini iş yerinin önüne park etti.

        İşletmeden çıkan Pater, otomobiliyle hareket ettikten sonra 2 katlı müstakil evin damındaki keçi aracın üzerine düştü.

        Aracın hasar gördüğü olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - "Şoka girdim, ne olduğunu anlayamadım"

        Pater, AA muhabirine, olayın etkisini üzerinden atamadığını söyledi.

        Şaşkınlık yaşadığını belirten Pater, "Arabadan patlama gibi ses geldi. Şoka girdim, ne olduğunu anlayamadım. Caddedeki pazarcıların güneşliğinin düştüğünü sandım. Arabadan indiğimde yaşadığım şokun etkisiyle telefonla görüşmeye devam ettim. O sırada gördüm ki arabanın üzerine keçi düşmüş." diye konuştu.

        Pater, kimsenin zarar görmemesi nedeniyle şanslı olduklarını, keçiyi adak için satın alan vatandaşın, aracında oluşan zararı karşıladığını anlattı.

        İşletme sahibi Yusuf Bakırhan da ilginç olaya şahitlik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Müşterimizle görüştükten sonra arabasına binip yola çıktı. Ben de o sırada dükkana gelen diğer müşterimizle ilgileniyordum. Bir anda ses geldi. Keçi gördüm ama olayın ne olduğunu anlayamadım. 5 ay önce dükkanımızın üstündeki komşumuzun evi yanmıştı. Çocuklarına ve eşine bir şey olmadığı için adak adamış, aldığı keçiyi dama bırakmıştı. Olay günü yemekten sonra keçiyi kesmeyi planlıyordu ancak keçi ipini çözüp aşağı atlamış."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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