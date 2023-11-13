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        Müzik topluluğu Anadolu Nefesli Beşlisi, Mersin'de sahne alacak

        Anadolu'nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla bir araya gelen müzik topluluğu Anadolu Nefesli Beşlisi, Mersin'de yarın konser verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:37
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        Müzik topluluğu Anadolu Nefesli Beşlisi, Mersin'de sahne alacak
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        Anadolu'nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla bir araya gelen müzik topluluğu Anadolu Nefesli Beşlisi, Mersin'de yarın konser verecek.

        Mersin Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel müzik kültürünün içindeki ezgileri modern enstrümanlarla buluşturan topluluk, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

        Klarnette Kıvanç Fındıklı, fagotta Ozan Evruk, flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz ve kornoda Hüseyin Uçar sahneye çıkacak.

        Anadolu Nefesli Beşlisi, Anadolu'nun zengin geleneksel müziklerinden derlenen türkülerini ve aşıkların deyişlerini yeni bir anlayış içinde yorumluyor.

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