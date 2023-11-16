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        Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

        Mersin'de terör örgütleri DEAŞ, DHKP/C ve THKP/C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 09:36 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:55
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        Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de terör örgütleri DEAŞ, DHKP/C ve THKP/C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince DEAŞ, DHKP/C ve THKP/C terör örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüten, toplantı ile yürüyüşlere katılan, elaman temin etmeye yönelik çalışma yapan, yurt dışındaki terör kamplarına giderek örgüt mensuplarına moral ve motivasyon amaçlı destek veren 4 şüpheli belirlendi.

        Adresleri tespit edilen 4 zanlının yakalanması için şafak vakti dron destekli düzenlenen eş zamanlı operasyona 70 polis katıldı.

        Bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu, zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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