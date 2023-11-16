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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:06 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:06
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Samet Biner, Ali Rıza Pinat

        İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 6, Büşra Akgün 14, Cave 14, Davis 21, Robinson 27, Işılay Eğin, Yağmur Bul, Aysude Yıldıztekin, Merve Uygül Bostancı 1

        Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 32, Calhoun 17, Ayşe Cora 2, Özge Özışık 9, Nared 17, Ivanova 4, Hande Kuzu, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı 3, Dilara Tongar, Ferda Yıldız

        1. Periyot: 24-19

        Devre: 41-40

        3. Periyot: 57-65

        MERSİN

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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