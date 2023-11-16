ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:ServetTazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Samet Biner, Ali Rıza Pinat

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 6, Büşra Akgün 14, Cave 14, Davis 21, Robinson 27, Işılay Eğin, Yağmur Bul, Aysude Yıldıztekin, Merve Uygül Bostancı 1

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 32, Calhoun 17, Ayşe Cora 2, Özge Özışık 9, Nared 17, Ivanova 4, Hande Kuzu, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı 3, Dilara Tongar, Ferda Yıldız

1. Periyot: 24-19

Devre: 41-40

3. Periyot: 57-65

MERSİN

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