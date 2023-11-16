Mersin'de asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Pehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, kentteki çağrı merkezinin aktif bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu yılın ocak-ekim döneminde 2 milyon 353 bin 866 çağrı aldıklarını dile getiren Pehlivan, merkezdeki personellerin 24 saat esasına göre uyum içerisinde çalıştığını kaydetti.

Kentteki asayiş ve güvenlik konuları hakkında bilgi veren Pehlivan, "İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 2023 yılının ocak-ekim döneminde 35 terör, 11 bin 149 asayiş, 1006 kaçakçılık ve organize suç, 120 siber, 1427 düzensiz göç, 306 trafik ve 93 cezaeviyle ilgili hususlar olmak üzere toplam 14 bin 166 olay meydana gelmiştir. Bu olayların yüzde 99'u aydınlatılmış durumdadır." diye konuştu.

Emniyet sorumluluk bölgesinde ocak-ekim döneminde 77 bin 819 olayın meydana geldiğini ifade eden Pehlivan, bu olayların aydınlatılma oranının ise yüzde 80'in üzerinde olduğunu vurguladı.

Güvenlik birimlerinin suça ve suçluya karşı etkin mücadele verdiğine dikkati çeken Pehlivan, şöyle devam etti:

"Güvenlik birimlerimiz suça ve suçluya göz açtırmıyor, açtırmayacak. Bizim gayemiz suçlardaki aydınlatılma oranının yüzde 100'e ulaşılmasıdır. Temel amacımız toplumumuzun huzurunu, güvenliğini, ilgili birimlerimizle birlikte sağlamak ve hangi alanda olursa olsun suça tevessül eden veya suç işlemeye kalkışanları bulmak, yakalamak ve adalete teslim etmektir."

Pehlivan, bu yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda emniyet bölgesinde 3 bin 123, jandarma bölgesinde ise 601 tutuklama gerçekleştiğini vurguladı.

Toplantının ardından Vali Pehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki çalışanları ziyaret etti, burada yetkililerden bilgi aldı.

Pehlivan'a, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek eşlik etti.