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        Mersin'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:02
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        Mersin'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Fahrettin Paşa Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde Halit K. (72) ile Zülfikar Güzel (65) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında Halit K, iddiaya göre aracından aldığı pompalı tüfekle Güzel'e ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekibinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Güzel'in cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        Gözaltına alınan Halit K, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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