Mersin'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Fahrettin Paşa Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde Halit K. (72) ile Zülfikar Güzel (65) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Halit K, iddiaya göre aracından aldığı pompalı tüfekle Güzel'e ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Güzel'in cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Gözaltına alınan Halit K, emniyete götürüldü.