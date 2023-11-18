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        Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Mersin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 23:11 Güncelleme: 18.11.2023 - 23:15
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        Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Mersin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

        Öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam etkisini artırdı.

        Yağış nedeniyle Toroslar, Akdeniz, Tarsus, Silifke ve Bozyazı ilçelerindeki yollarda su birikintileri oluştu.

        D-400 kara yolundaki trafikte de aksamaya neden olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

        Silifke ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nin çevresinde birikinti meydana geldi.

        Bozyazı'da da yağış nedeniyle araçların mahsur kaldığı mahallelerde belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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