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        Mersin'de sağanak ve fırtınadan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı

        Mersin Valiliği, kentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle başlatılan hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 18:23 Güncelleme: 19.11.2023 - 18:23
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        Mersin'de sağanak ve fırtınadan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı
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        Mersin Valiliği, kentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle başlatılan hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, dün öğleden sonra başlayan yağış ve fırtınanın gece saatlerine kadar etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Valiliğin koordinasyonunda, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Güvenlik ve Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle sürecin yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz genelinde meydana gelen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezimize 262 su baskını, 14 heyelan ve taş düşmesi, 34 mahsur kalma, 8 ağaç devrilmesi, 2 trafik kazası, teras göçmesi, 2 yıldırım düşmesi olmak üzere toplam 323 olay ihbarı gelmiştir. Gelen ihbarlara istinaden ilgili kurumlarımızın ekipleri ivedi şekilde intikal ettirilmiş ve gerekli müdahaleler yapılmıştır. Meydana gelen olaylarda herhangi bir can kaybı olmamıştır. Hasar oluşan yerlerde tespit çalışmaları yapılmaktadır."

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