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        MEÜ'de "Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyetin İletişim Kurumları Paneli" düzenlendi

        Mersin Üniversitesinde (MEÜ) "Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyetin İletişim Kurumları Paneli" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 18:15 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:58
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        MEÜ'de "Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyetin İletişim Kurumları Paneli" düzenlendi
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        Mersin Üniversitesinde (MEÜ) "Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyetin İletişim Kurumları Paneli" yapıldı.

        MEÜ Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, panelin açılış konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında üniversitelerinde çok sayıda etkinlik yapıldığını söyledi.

        Bu paneli çok önemsediğini dile getiren Yağcı, duyguların ve düşüncelerin iletişim yoluyla ifade edildiğini hatırlattı.

        İletişimin önemine işaret eden Yağcı, şöyle devam etti:

        "Günümüzde iletişimde müthiş gelişmeler var. Savaşları canlı izliyoruz. Farklı coğrafya ve noktalarda gelen trajedileri anında görüp yüreğimizde hissedebiliyoruz. Bugün Filistin'de meydana gelen olaylardan anında haberdar olabiliyoruz. Orada herhangi bir hastaneden toz toprak içerisinde kurtarılan ya da katledilen çocukları gördüğümüzde acıyı hissedebiliyoruz. Bu, iletişim sayesinde. Bu iletişimi sağlayan hem teknoloji ama bir de bunu kullanıp insanlara aktaran, telaffuz eden iletişimciler ve onların kurumları çok önemli."

        MEÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Taylan da Cumhuriyet'in seçkin kurumlarıyla öğrencileri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Paneldeki konukların, kurumlarının çalışmalarını genç iletişimcilere aktaracağını dile getiren Taylan, "Bu sunumlar Cumhuriyet'imizin geçmişten bugüne kadar olan iletişim anlayışının, değişimlerinin ve elbette başarılarının da bir özeti olacak." diye konuştu.

        Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü MEÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner'in yaptığı "Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyetin İletişim Kurumları Paneli" gerçekleştirildi.

        Panelde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan ve Basın İlan Kurumu Mersin Şube Müdürü Abdurrahman Bahşişoğlu, görev yaptıkları kurumlardaki çalışmaları genç iletişimcilere anlattı.

        Panelde konuşmacılar, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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