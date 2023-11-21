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        Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Mersin'de siyah-beyazlılarla buluştu:

        Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Serdal Adalı, "Beşiktaş zirveden uzak kalmayı kabullenemez. Adaletsizliğe karşı orta yolu seçemez. Başı daima diktir. Benim ve ekibimin enkaz edebiyatı yapmadan Beşiktaş'ımızla ilgili çok kısa vadede gerçekleşecek hayalleri ve umutları var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 18:43 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:47
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        Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Mersin'de siyah-beyazlılarla buluştu:
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        Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Serdal Adalı, "Beşiktaş zirveden uzak kalmayı kabullenemez. Adaletsizliğe karşı orta yolu seçemez. Başı daima diktir. Benim ve ekibimin enkaz edebiyatı yapmadan Beşiktaş'ımızla ilgili çok kısa vadede gerçekleşecek hayalleri ve umutları var." dedi.

        Adalı, Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Kulübü'nde düzenlenen toplantıda Beşiktaş Kulübünün kongre üyeleriyle bir araya geldi.

        Program öncesi konuşan Adalı, önlerinde çok kritik günlerin olduğunu söyledi.

        Adalı, siyah-beyazlıların içinde bulunduğu sürece değinerek, "Kasım ayında böyle konuşmayı hatta ve hatta böyle bir yarışın içinde olmayı hiç istemezdim. Bugün Beşiktaş'ın başarısını konuşuyor olmayı, hepimiz tüm kalbimizle tercih ederdik. Durum olağanüstü olunca biz de üzerimize düşeni yapıp, adaylığımızı camiamızın takdirine sunduk. Çok da güzel karşılık, destek bulduk. Birlik duygusunu yeniden tesis edebileceğimizin sinyalini aldık ancak içinde bulunduğumuz tablo maalesef ortada. Maddi ve manevi erozyona uğruyoruz. Bu durum her Beşiktaşlı gibi beni de tüm kalbimle derinden yaralıyor." diye konuştu.

        - "Beşiktaşlıların yüzünü güldürmek için bu kutsal göreve talibiz"

        Beşiktaş'ın Türk spor tarihinde bir okul olduğunu vurgulayan Adalı, şöyle devam etti:

        "Beşiktaş zirveden uzak kalmayı kabullenemez. Adaletsizliğe karşı orta yolu seçemez. Başı daima diktir. Benim ve ekibimin enkaz edebiyatı yapmadan Beşiktaş'ımızla ilgili çok kısa vadede gerçekleşecek hayalleri ve umutları var. Mersin'de, Beşiktaş'ımızı yaşatan Mersin sokaklarında, Beşiktaş'ımızın formasıyla, atkılarıyla dolaşan bütün Beşiktaşlıları mutlu etmek ve yüzlerini güldürmek için bu kutsal göreve talibiz. Beşiktaş'ımız hepimizin umutları olmuştur. Kartalımızın yine zirvede uçmasını istiyoruz."

        - "Vakit, Kara Kartal'ı zirveye taşıma, ayağa kaldırma vaktidir"

        Serdal Adalı, hedefledikleri çalışmaları anlatarak, şunları kaydetti:

        "Altyapısı örnek, tesisi, tapusu, taşınmazıyla kısaca mali gücüyle bağımsız bir Beşiktaş istiyoruz. Okuluna, işine Beşiktaş formasıyla giden, mutlu bir camia istiyoruz. İşte bizim hayalimiz bunlar. Tüm kongre üyelerimizi göreve davet ediyorum. Gelin Beşiktaş'ımıza bu kez biz kanat olalım. Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcuları Beşiktaş'ımızın bünyesinde toplayarak, Beşiktaş'ımıza yakışan başarıları yakalayabilmek, onursal başkanımız Süleyman Seba'nın açtığı yolda devam edebilmek, sizlere verebileceğimiz bir sözümüzdür. Ben ve arkadaşlarımız bunları yapabileceğimizi söylüyoruz. Artık vakit, icraat vakti. Beşiktaş'ımızı yüceltme vakti. Artık vakit, her cephede bir olma vakti. Vakit, Kara Kartal'ı zirveye taşıma, ayağa kaldırma vaktidir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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