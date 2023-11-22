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        DOSYA HABER/TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI - Fide üretilen tesise kurulan GES, enerji giderini yüzde 60 azalttı

        SERKAN AVCİ/SEZGİN PANCAR - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle fide üretim tesisine kurulan güneş enerjisi santrali (GES), işletmenin enerji maliyetinin yarısından fazlasını karşılar hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:27
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        DOSYA HABER/TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI - Fide üretilen tesise kurulan GES, enerji giderini yüzde 60 azalttı
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        SERKAN AVCİ/SEZGİN PANCAR - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle fide üretim tesisine kurulan güneş enerjisi santrali (GES), işletmenin enerji maliyetinin yarısından fazlasını karşılar hale geldi.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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