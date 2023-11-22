DOSYA HABER/TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI - Fide üretilen tesise kurulan GES, enerji giderini yüzde 60 azalttı

SERKAN AVCİ/SEZGİN PANCAR - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle fide üretim tesisine kurulan güneş enerjisi santrali (GES), işletmenin enerji maliyetinin yarısından fazlasını karşılar hale geldi.

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