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        Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:41
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        Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda antrenman yaptı.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, dar alan, taktik ve hava topu çalışması yapıldı.

        Basına kapalı antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

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