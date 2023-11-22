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        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, rekabetçi yapıyı güçlendirmeyi hedefliyor

        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, kentin rekabetçi yapısını güçlendirecek çalışmalara odaklanacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:53 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:00
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        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, rekabetçi yapıyı güçlendirmeyi hedefliyor
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        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, kentin rekabetçi yapısını güçlendirecek çalışmalara odaklanacaklarını belirtti.

        Çakır, MTSO'da düzenlenen basın toplantısında, Mersin'de savunma sanayisi için zırhlı araç, dron ve yazılım üreten 20 firma bulunduğunu söyledi.

        Ana Konteyner Limanı yapılana kadar önceliğin mevcut limanın daha verimli çalışmasını sağlamak olduğunu dile getiren Çakır, "Yurt dışında herkesin yatırım için gözü Mersin'de. Doğru politikalarla Türkiye'nin ikinci kritik kenti oluruz." dedi.

        Çakır, kentin rekabetçi yapısını güçlendirecek vizyon projelerine odaklanacaklarını belirterek, projelerde verimlilik, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yeni nesil mesleki eğitim çalışmalarının yer alacağını anlattı.

        Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Çakır, "Ankara'da tek dil kullanacağız. Sektör sorunlarının çözümü için Ankara'ya giderken gerek kentimizdeki gerekse de Adana'daki meslek odası, birlik ve derneklerin yöneticileriyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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