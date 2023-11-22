Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon:ServetTazegül

Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Alexandra-loana Stan (Romanya), Vladimir Zanev (Bulgaristan)

ÇBK Mersin: Williams 14, Kiss 5, Mabrey 20, Cornelius 8, Iagupova 16, Asena Yalçın, Melis Gülcan 2, Epoupa 2, Derin Yaya, Sinem Ataş 6, Studer 2

Serco UNI Györ: Dubei 13, Torok 11, Goree 11, Bach 11, Slocum 5, Hegedus 2, Dombai 10,

1. Periyot: 15-26

Devre: 39-35

3. Periyot: 56-48

Beş faulle çıkanlar: Boglarka Bach (37.44)

MERSİN

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