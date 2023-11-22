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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 21:23 Güncelleme: 22.11.2023 - 21:36
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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Alexandra-loana Stan (Romanya), Vladimir Zanev (Bulgaristan)

        ÇBK Mersin: Williams 14, Kiss 5, Mabrey 20, Cornelius 8, Iagupova 16, Asena Yalçın, Melis Gülcan 2, Epoupa 2, Derin Yaya, Sinem Ataş 6, Studer 2

        Serco UNI Györ: Dubei 13, Torok 11, Goree 11, Bach 11, Slocum 5, Hegedus 2, Dombai 10,

        1. Periyot: 15-26

        Devre: 39-35

        3. Periyot: 56-48

        Beş faulle çıkanlar: Boglarka Bach (37.44)

        MERSİN

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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