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        Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ'a fon topladıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı

        Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:08
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        Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ'a fon topladıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı
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        Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, DEAŞ'a fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 şüphelinin kimliği ve 2 şirketin bilgileri tespit edildi.

        Çalışmalarda, şüpheliler ve şirket hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira "şüpheli para transferi"nin gerçekleştirildiği saptandı.

        Şüphelilerin yakalanması için Mersin ve Gaziantep'teki adreslerine operasyon düzenlendi.

        Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalandı, adreslerde ele geçirilen 604 bin 445 lira ve çok sayıda materyal ile doküman incelemeye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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