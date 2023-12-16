Mersin'de suç örgütü operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Mersin'de "Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de "Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslerde 6 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1000 karton makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Bunun üzerine adreslerle bağlantısı tespit edilen "Şahinler" suç örgütüne yönelik 8 ikamete de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin yer aldığı dron destekli operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Adreslerde uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
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