Mersin'de suç örgütü operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Mersin'de "Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslerde 6 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1000 karton makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bunun üzerine adreslerle bağlantısı tespit edilen "Şahinler" suç örgütüne yönelik 8 ikamete de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin yer aldığı dron destekli operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Adreslerde uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.