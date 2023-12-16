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        Mersin'de suç örgütü operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Mersin'de "Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:07
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        Mersin'de suç örgütü operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Mersin'de "Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslerde 6 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1000 karton makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Bunun üzerine adreslerle bağlantısı tespit edilen "Şahinler" suç örgütüne yönelik 8 ikamete de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Özel harekat polislerinin yer aldığı dron destekli operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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