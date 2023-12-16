ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:ServetTazegül

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ömer Sarı, Sait Nedim Çelik

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 11, Palenikova 13, Cave 20, Davis 8, Robinson 24, Büşra Akgün 4, Işılay Eğin, Merve Uygül Bostancı

Emlak Konut: Sehernaz Çidal, Smith 31, Gizem Başaran Turan 16, Wiese 7, Jakobsone 5, Gizem Mürüvet Uca 8, Ceren Akpınar, Zeynep Şevval Gül 3, Berfin Sertoğlu 4

1. Periyot: 21-20

Devre: 39-44

3. Periyot: 54-60

Beş faulle çıkanlar:

MERSİN

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