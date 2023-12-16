Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 17:54 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ömer Sarı, Sait Nedim Çelik

        İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 11, Palenikova 13, Cave 20, Davis 8, Robinson 24, Büşra Akgün 4, Işılay Eğin, Merve Uygül Bostancı

        Emlak Konut: Sehernaz Çidal, Smith 31, Gizem Başaran Turan 16, Wiese 7, Jakobsone 5, Gizem Mürüvet Uca 8, Ceren Akpınar, Zeynep Şevval Gül 3, Berfin Sertoğlu 4

        1. Periyot: 21-20

        Devre: 39-44

        3. Periyot: 54-60

        Beş faulle çıkanlar:

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Voleybolda Türk finali: Vakıf-Eczacı!
        Voleybolda Türk finali: Vakıf-Eczacı!
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Mersin'de, 'Şahinler' suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
        Mersin'de, 'Şahinler' suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
        Mersin'de suç örgütü operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Mersin'de suç örgütü operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Mersin'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
        Mersin'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 26 kişi yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 26 kişi yakalandı
        Mersin'de üniversite öğrencileri teröre karşı bilgilendiriliyor
        Mersin'de üniversite öğrencileri teröre karşı bilgilendiriliyor