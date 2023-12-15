Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilde yaralanarak sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:12 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilde yaralanarak sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        V.A'nın kullandığı 01 AK 918 plakalı otomobil, Eskişehir Mahallesi'nde, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 63 AAS 241 plakalı tırın dorsesine, seyir halindeyken arkadan çarptı.

        Yaralanan V.A, sürücü koltuğunda sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Mersin'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
        Mersin'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 26 kişi yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 26 kişi yakalandı
        Mersin'de üniversite öğrencileri teröre karşı bilgilendiriliyor
        Mersin'de üniversite öğrencileri teröre karşı bilgilendiriliyor
        Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ'a fon topladıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalan...
        Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ'a fon topladıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalan...
        Mersin merkezli DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 
        Mersin merkezli DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 
        Mersin'de kolunu pres makinesine kaptıran işçi yaralandı
        Mersin'de kolunu pres makinesine kaptıran işçi yaralandı