Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilde yaralanarak sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

V.A'nın kullandığı 01 AK 918 plakalı otomobil, Eskişehir Mahallesi'nde, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 63 AAS 241 plakalı tırın dorsesine, seyir halindeyken arkadan çarptı.

Yaralanan V.A, sürücü koltuğunda sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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