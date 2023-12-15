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        Mersin'de üniversite öğrencileri teröre karşı bilgilendiriliyor

        Mersin'de polis ekipleri, üniversitelerin kampüslerinde teröre karşı bilgilendirme stantları kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:26 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:26
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        Mersin'de üniversite öğrencileri teröre karşı bilgilendiriliyor
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        Mersin'de polis ekipleri, üniversitelerin kampüslerinde teröre karşı bilgilendirme stantları kurdu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe 2023 Projesi" kapsamında, kentteki üniversitelerin kampüslerinde öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Stantları ziyaret eden öğrencileri teröre karşı bilgilendiren ekipler, broşür dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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