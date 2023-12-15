Mersin'de üniversite öğrencileri teröre karşı bilgilendiriliyor

Mersin'de polis ekipleri, üniversitelerin kampüslerinde teröre karşı bilgilendirme stantları kurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe 2023 Projesi" kapsamında, kentteki üniversitelerin kampüslerinde öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Stantları ziyaret eden öğrencileri teröre karşı bilgilendiren ekipler, broşür dağıttı.

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