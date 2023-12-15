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        Mersin'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

        Mersin'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:45 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:10
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        Mersin'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
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        Mersin'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Yenişehir ilçesi Türk Telekom İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, yerli üretimin her alanda teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

        Konuşmaların ardından öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, halk oyunu gösterisi sundu.

        Katılımcılar daha sonra yerli malı ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

        Etkinliğe, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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