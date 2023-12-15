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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 26 kişi yakalandı

        Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda, 14'ü firari hükümlü 26 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:11 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:15
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 26 kişi yakalandı
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        Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda, 14'ü firari hükümlü 26 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü ve uyuşturucu sattığı iddia edilen 12 şüphelinin kimliği tespit edildi.

        Adresleri belirlenen 26 kişinin yakalanması için dron destekli operasyon düzenlendi. Şafak vakti söz konusu adreslere eş zamanlı yapılan baskınlara, özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 187 kişilik ekip katıldı.

        Operasyonda 14'ü firari hükümlü 26 şüpheli yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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