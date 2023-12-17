Mersin'de pikap ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Kulak Mahallesi'nde Cumali E. idaresindeki 01 AKD 511 plakalı pikap ile sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.