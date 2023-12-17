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        Mersin'de pikap ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:47 Güncelleme: 17.12.2023 - 18:53
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        Mersin'de pikap ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

        Kulak Mahallesi'nde Cumali E. idaresindeki 01 AKD 511 plakalı pikap ile sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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