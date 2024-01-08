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        Mersin'de kocasının öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, kocasının demir çubukla darbetmesi sonucu yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:17 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:17
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        Mersin'de kocasının öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, kocasının demir çubukla darbetmesi sonucu yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

        Bolatlı Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde, dün başına demir çubukla vurulması sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen 3 çocuk annesi Serap Biçer (46) için Tarsus Merkez Kabristanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Cenazeye katılan kadının yakınları gözyaşı döktü.

        Biçer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Bolatlı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

        Öte yandan, polis merkezine teslim olan katil zanlısı koca M. Biçer'in (45) emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        Tarsus ilçesi Bolatlı Mahallesi'nde dün, müstakil evde M. Biçer'in, karısı Serap Biçer'i darbettiği ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen ekipler, başına demir çubukla vurulan kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

        İncelemenin ardından 3 çocuk annesinin cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

        Evden 5 yaşındaki torununu yanına alıp kaçan zanlının, çocuğu Yenice Mahallesi'ndeki bir yakınına bıraktığı öğrenilmişti.

        Gasp ve cinayet suçlarından hüküm giydiği, geçen yıl tahliye edildiği belirlenen katil zanlısı, polis merkezine teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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