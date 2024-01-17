AK Parti'li Sever, Mut'ta aday tanıtım toplantısına katıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Mersin'de yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yeniden Mut Belediye Başkan adayı gösterdiği Volkan Şeker'in tanıtım toplantısına katıldı.

Sever, Belediyenin Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Cumhur İttifakı'nın çok önemli bir değer olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın devletini seven insanların kurduğu bir ittifak olduğunu aktaran Sever, "Cumhur İttifakı adayımız olan mevcut belediye başkanı kardeşimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Biz de hem Mersin genelinde hem de ilçe teşkilatı olarak inşallah Volkan kardeşimizin tekrar kazanabilmesi için gecemizi gündüzümüze katacağız." ifadesini kullandı.

Yeniden aday gösterilen Şeker de tekrar seçilerek bu süreçte yapılamayanları yapacaklarını ve eksikleri gidereceklerini kaydetti.