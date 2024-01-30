Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de yasa dışı bahis oynatan 9 şüpheliden biri tutuklandı

        Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 09:27 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de yasa dışı bahis oynatan 9 şüpheliden biri tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kurdukları internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Mersin merkez ve Erdemli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde 37 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 20 banka kartı, 40 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ve 1800 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, 3 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        Büyük baskı
        Büyük baskı
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı "Çukurova Uluslararası Havalimanı" ola...
        Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı "Çukurova Uluslararası Havalimanı" ola...
        Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        Mersin'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Mersin'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        TIR'ın çarptığı motosikletli öldü
        TIR'ın çarptığı motosikletli öldü
        Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı
        Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı