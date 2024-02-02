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        Hatayspor, Lamkel Ze'yi Metz'e kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Metz'e kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 00:03 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:03
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        Hatayspor, Lamkel Ze'yi Metz'e kiraladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Metz'e kiraladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Lamkel Ze'nin kiralama bedeli alınarak sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Metz ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek,"Yapılan anlaşmaya göre Metz Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Didier Lamkel Ze'ye emekleri için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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