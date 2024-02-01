Mersin'de kanala düşen kişi yaşamını yitirdi

Tarsus'ta su bulunmayan kanala düşen kişi hayatını kaybetti.

Salih Teke (82), Şehit Mustafa Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle içerisinde su bulunmayan kanala düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Salih Teke'yi, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Teke, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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