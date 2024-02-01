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        Mersin'de kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkardı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:16 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:04
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        Mersin'de kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkardı
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Korukent Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan vatandaş, yaklaşık 4 metrelik kuyudan köpek sesi geldiğini duydu.

        Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, define aramak için kazıldığı değerlendirilen kuyudaki köpeği çıkardı.

        Su ve mama verilen köpek yavrusu, hayvan barınağına teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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