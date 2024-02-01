Mersin'de kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkardı

Mersin'in Toroslar ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Korukent Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan vatandaş, yaklaşık 4 metrelik kuyudan köpek sesi geldiğini duydu.

Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, define aramak için kazıldığı değerlendirilen kuyudaki köpeği çıkardı.

Su ve mama verilen köpek yavrusu, hayvan barınağına teslim edildi.

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